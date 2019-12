Melito prega per il giovane calciatore Lello Santagata: al Rione 219 niente fuochi di Capodanno (Di domenica 29 dicembre 2019) Il 17enne Raffaele Santagata, baby calciatore di talento e residente al Rione 219 di Melito (Napoli) sta combattendo una battaglia per la vita in ospedale: l'intero Rione melitese si è stretto a lui e con un tam-tam a mezzo social e whatsapp sta chiedendo a tutti i residenti di restare in silenzio senza sparare botti la notte di Capodanno 2020. Leggi la notizia su napoli.fanpage

