“Ma non ti vergogni?” Barbara D’Urso | festa rovinata Colpa di una foto impossibile da

(Di domenica 29 dicembre 2019)D’Urso rimane senza parole e non poteva che festeggiare. Il sondaggio del Corriere della Sera arriva a compimento e il nome di Carmelita è quello che si aggiudica il primo posto come personaggio tv più significativo del decennio 2009-2019. Carmelita ha superato 24 colleghi, ottenendo il 47,8 per cento dei quasi 300mila voti espressi, e non poteva che festeggiare anche sul suo profilo Instagram. Sceglie di farlo passando dall’esuberanza che la contraddistingue da sempre. La notizia raggiunge tutti i follower attraverso un selfie estremamente audace e con un commento: “È assurdo, incredibile. Non me lo aspettavo proprio. Per me era, giuro. Avevo letto gli altri nomi e ce ne erano di molto forti: sono onoratissima del risultato!Un #carmelitasmack a tutti voi per ringraziarvi ancora della meravigliosa sorpresa di oggi”. Con queste ...

