LIVE Trieste-Fortitudo Bologna 89-69 | Serie A basket in DIRETTA | i padroni di casa

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE QUARTO QUARTO 89-69 Mitchell!!! +20! Dominio totale. 87-69 Cavaliero è freddo dalla lunetta. 86-69 Stipcevic realizza 1/2 in lunetta. 86-68 Da ros! Fuori dal match ormai la. 84-68 Mitchell schiaccia! Senza pietà, come ad inizio partita. 82-68 2/2 di Fantinelli in lunetta. 82-66 CAVALIERO DA TRE!!!DA SBALLO! +16di. 79-66 Fantinelli realizza da dentro l’area e poi in lunetta. 79-63 Ancora Cooke! Scappa via. 77-63 Anche Cooke sale in cattedra e timeout ospite! 75-63 JONES!!! DA TRE!! +12! 72-63 Aradori prova a tenere vivi i suoi. 72-61 ELMORE DA TRE!A +11! 69-61 Sims da dentro l’area: si avvicina. 69-59 1/1 di Sims in lunetta. 69-58 Ottimo canestro di Da ros dopo l’errore di Leunen. 67-58 Fantinelli segna il tiro libero. INIZIO QUARTO QUARTO 18.49 ...

