Irpinia, incendiati tre negozi in due settimane: allarme racket (Di domenica 29 dicembre 2019) Cronaca di Avellino: scatta l’allarme racket in Irpinia dopo che tre negozi sono stati incendiati nel giro di due settimane. allarme racket in Irpinia, dopo che nelle ultime due settimane tre negozi sono stati incendiati. L’ultimo grave episodio si è verificato a Monteforte Irpino, dove è stato dato alle fiamme un esercizio commerciale che vende … L'articolo Irpinia, incendiati tre negozi in due settimane: allarme racket proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

