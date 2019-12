Vendeva fuochi d’artificio su Facebook | scoperto dalla Gdf

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Palermo, 28 dic. (Adnkronos) –d’artificio suusando un nickname. E’ quanto accertato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina durante un controllo e in linea con le disposizioni emanatelocale Autorità Prefettizia, a contrasto della fabbricazione, del commercio e della detenzione dei botti illegali. In particolare, le Fiamme Gialle peloritane, nel corso di due diversi interventi, hanno sequestrato circa 18.000 artifizi pirotecnici, detenuti illegalmente, per un peso complessivo di oltre 180 kg. Singolare l’attività svolta dai militari del Gruppo Guardia di Finanza di Messina che, nel corso di ordinari controlli sull’uso distorto di famosi social network, in particolare, hanno rilevato come un uomo messinese – utilizzando uno pseudonimo per non rendersi riconoscibile – proponesse ...

