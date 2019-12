Valanga in Alto Adige | morti due sciatori in Val Senales | grave bimbo

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tragedia in Trentino-, dove nella giornata del 28 dicembre unaha travolto un gruppo diche stavano attraversando la Val, provocando almeno due. Lasi è abbattuta sul gruppo intorno a mezzogiorno e le vittime sarebbero una donna e una bambina di sette anni. Stando a quanto riportato dalle fonti giornalistiche sarebbe in gravi condizioni anche un altro bambino, di nazionalità tedesca così come le vittime. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di soccorsi locali che stanno cercando di individuare la presenza di altririmasti intrappolati sotto la neve.

