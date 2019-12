Picchi di zuccheri nel sangue | una colazione sana può essere “nemica”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 28 dicembre 2019) Anche unain alcuni individui che non hanno il diabete, può portare a elevatidinel. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Iglicemici possono contribuire al rischio di malattie cardiovascolari e alle tendenze di una persona a sviluppare insulino-resistenza, precursore del diabete. I ricercatori della Stanford University School of Medicine hanno fornito per due settimane a 57 persone, la maggior parte delle quali in buona salute, un dispositivo per il monitoraggio del glucosio continuo.E' stato monitorato l'effetto di tre tipi di colazioni diverse: una ciotola di cornflakes con latte, un sandwich al burro di arachidi e una barretta proteica. Più della metà delle persone i cui precedenti test glicemici avevano dato 'valori normali' ha raggiunto gli stessi livelli didelle persone prediabetiche o diabetiche. In ...

