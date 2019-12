Novara | 32enne picchia la madre e tenta di soffocarla per la droga

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Federico Garau A denunciare il violento soggetto la stessa donna, riuscita a sottrarsi alla furia del figlio ed a chiudersi in bagno. Alla richiesta di essere accompagnato per la seconda volta ad acquistare una dose, laaveva rifiutato, scatenando così la sua furiosa reazione Fermamente deciso ad ottenere la tanto agognata dose di stupefacente, si rivolge allapretendendo il suo aiuto ma poi, dinanzi al rifiuto ricevuto dalla stessa alla sua richiesta di accompagnarlo direttamente nel luogo di spaccio, non ha esitato ad aggredirla tra le mura della propria abitazione diarrivando addirittura a cercare di. Protagonista in negativo dell'ennesimo episodio di violenza domestica è un uomo di 32 anni. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, il fatto si è verificato nella notte di Natale all'interno di un ...

