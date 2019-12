Messina, cane Nerone perde il proprietario e viene cacciato da un parente del defunto (Di sabato 28 dicembre 2019) La storia del cane Nerone di Messina sta facendo indignare tutti: dopo aver perso il proprietario Nerone è stato cacciato da un parente del defunto che non lo voleva più vedere aggirandosi intorno alla sua casa. Nerone era diventato famoso per aver vegliato per giorni il suo papà umano ricoverato all’ospedale Papardo. Dopo la sua prematura scomparsa, Nerone ha accompagnato la sua bara in chiesa a a Ganzirri. La sua storia aveva commosso anche il parroco che gli aveva aperto le porte della chiesa lasciandolo stare vicino al suo amato papà umano. Adesso, però, il dolcissimo cagnolone è stato cacciato da quella che considera la sua casa. Nella serata di venerdì 27 dicembre 2019 un parente del defunto lo ha buttato fuori con le sue coperte e, non contento, l’ha minacciato per farlo andare via ... Leggi la notizia su bigodino

