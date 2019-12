“Mamma | tranquilla Faccio solo un giro” Luca morto in moto a 17 anni | comprata col

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) Era il suo sogno quella Honda, regalo di Natale che si era voluto fare. Comperata il 23 dicembre, con il suo primo stipendio. Il giorno dopo,Pezzutti, il 17enne, elettricista di Pescincanna di Fiume Veneto (Pordenone), in Friuli, l'ha provata ed è. Sua madre stava preparando il pranzo di Natale quando è stata informata del dramma.

Teacherwhocare : @capulliarianna @OfficialGattara Sono paure di tutte, tranquilla. Non rinunciare ad essere mamma però, ti prego. È… - effedifranciu : Mia madre ha invitato il mio migliore amico per un caffè e poi l’ha messo a tagliare carciofi. Successivamente ha i… - kanraxpgdr : ||nO MAMMA TRANQUILLA LE URLA CHE STAI SENTENDO E LE LACRIME CHE STAI GUARDANDO STANNO USCENDO PROPRIO SENZA ALCUN… -