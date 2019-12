Johnson ha un problema a nord | la Scozia indipendentista

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dopo il trionfo elettorale alle politiche del 12 dicembre, puntuali giungono i primi problemi di politica interna per Boris. Dalla, naturalmente. Il voto elettorale del Regno Unito, infatti, oltre a sancire la schiacciante vittoria dei conservatori, ha anche segnato il successo del partito nazionalista scozzese (Scottish National Party), europeista ed, che ha ottenuto 48 dei 59 seggi di Westminster assegnati alla. Un altro risultato del voto è il rafforzamento della posizione di Nicola Sturgeon, leader dello SNP e prima ministra scozzese. All’indomani del voto, interrogata sulla sua linea da perseguire riguardo al delicato nodo dell’indipendenza, la Sturgeon ha commentato: “Il punto non è chiedere a Borisoppure a qualche altro politico a Westminster il permesso per il referendum. Il punto è piuttosto rivendicare il diritto democratico ...

Zaccarini_Vince : RT @nonexpedit: 'Il problema è che in Italia non c'è una destra liberale'. In Italia??? Trump no, Johnson no, Netanyahu no, Kurz no, Bol… - moriggi : RT @nonexpedit: 'Il problema è che in Italia non c'è una destra liberale'. In Italia??? Trump no, Johnson no, Netanyahu no, Kurz no, Bol… - alceo67 : RT @nonexpedit: 'Il problema è che in Italia non c'è una destra liberale'. In Italia??? Trump no, Johnson no, Netanyahu no, Kurz no, Bol… -