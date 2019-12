Foggia svela il segreto di Inzaghi e annuncia: “Nessuna cessione in programma” (Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Pasquale Foggia alla vigilia della gara di Serie B che vedrà il Benevento ospitare l’Ascoli nell’ultima gara del 2019 e del girone di andata. Il direttore sportivo giallorosso, che in mattinata aveva parlato a Serie B News, ha fatto il punto della situazione in chiusura dell’anno e in previsione di un calciomercato che aprirà i battenti il 2 gennaio per chiudersi il 31 gennaio. Questi i temi affrontati in conferenza dal dirigente della Strega a ventiquattro ore dalla sfida con l’undici bianconero. Ascoli – Affrontiamo una squadra forte, tra le più forti della categoria e dovremo stare molto attenti perchè la sfida racchiude tante insidie. Il mister e i ragazzi la stanno preparando nel miglior modo possibile. Gruppo – Sono tutti a disposizione, tranne Rillo e Sanogo. Stanno tutti bene, lavorano ... Leggi la notizia su anteprima24

