È un' apocalisse di fuoco Ucciso un terzo dei koala La specie ora è a rischio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Francesca Angeli Ignorato l'allarme lanciato mesi fa dal governo. Il caldo torrido favorisce le fiamme L'Australia rischia di perdere uno dei suoi simboli più amati. Gli incendi delle ultime settimane hanno provocato una vera e propria strage di questi teneri mammiferi, amatissimi in tutto il mondo. Migliaia gli esemplari che hanno perso la vita a causa del fumo e delle fiamme, oltre il 30 per cento dell'intera popolazione per un numero che varia dagli 8mila ai 9mila soggetti. Una stima precisa non è possibile perché gli incendi sono ancora in corso. Hanno fatto il giro del mondo le immagini del piccolo Lewis, ilsalvato dalle fiamme da una donna che lo ha soccorso, sottraendolo alla furia dele dandogli dell'acqua. Ma Lewis a causa delle ustioni troppo gravi è poi stato sottoposto ad eutanasia per interrompere le sue sofferenze. Purtroppo all'allarme lanciato ...

auraconte : A Messina è in atto l’Apocalisse ?????? -