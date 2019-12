Bologna | poliziotti contro questore | Tu comodo al caldo e noi con docce fredde

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Gabriele Laganà I sindacati hanno scritto una lettera aldidenunciando il guasto della caldaia della caserma Smiraglia che ha impedito agli agenti di lavarsi dopo il servizio effettuato alla partita di basket fra Virtus e Fortitudocontinua la guerra dell’”acqua fredda”. Non si tratta di uno spolitico tra due opposte fazioni bensì di una polemica interna al mondo della polizia per il trattamento patito da centinaia di agenti nel giorno di Santo Stefano. Nelle ultime ore, ad alimentare ulteriormente la discussione sono stati i sindacati degli uomini in divisa che hanno inviato una lettera aldella città emiliana, Gianfranco Bernabei, denunciano che ischierati per il pentitissimo derby di basket fra Virtus e Fortitudo, una volta rientrate nella caserma Smiraglia “dopo ore in piedi e al freddo, non hanno potuto fare una ...

