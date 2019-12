“A Douma ci fu un false flag” | la mail che imbarazza l’Opac

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 28 dicembre 2019) La storia sugli attacchi chimici in Siria potrebbe essere riscritta. L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw o Opac) rimosse alcuni documenti che provavano una probabile operazione diflag a, il 7 aprile del 2018. I media internazionali, senza neanche attendere l’esito dell’indagine scientifica dell’organismo tecnico internazionale che vigila sul rispetto della Convenzione sulle armi chimiche, diedero immediatamente la colpa al governo siriano di Bashar al-Assad: esattamente a una settimana dopo, il presidente americano Donald Trump ordinò, assieme a Francia e Gran Bretagna, una serie di bombardamenti in Siria. Ora però, una nuovapubblicata da Wikileaks dimostra che l’Opac rimosse un documento che sarebbe potuto diventare essenziale per comprendere la verità su ciò che accadde quel giorno, in Siria. Come riporta il ...

Ultron65 : RT @NamanTarcha: #Siria???? Nuove rivelazioni WikiLeaks: Funzionario Organizzazione Proibizione Armi Chimiche OPCW ha ordinato di cancellare… - RenieriArts : RT @VNotKind: Un alto dirigente dell'OPCW (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) ente sovranazionale, connessa all'ONU e c… - mariacarla1963 : RT @VNotKind: Un alto dirigente dell'OPCW (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) ente sovranazionale, connessa all'ONU e c… -