Leggi la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 27 dicembre 2019)nei. Un aereo della compagnia Bek Air con 100(95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio)

Avvenire_Nei : Tragedia in montagna. Gran Sasso, tre alpinisti morti in poche ore - Laprimapagina : #Kazakistan Tragedia nei cieli di #Almaty precipitato un Bek Air con 100 persone a bordo - trimpa48 : RT @FpCgilSociale: Dal 31 Dicembre circa 1400 migranti saranno espulsi dai centri d'accoglienza a causa di una circolare in contrasto con l… -