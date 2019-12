Terremoto in Iran | scossa 5 1 nei pressi di una centrale nucleare

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Momenti di grande paura ina causa di unadiavvenuta all’alba del 27 dicembre. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione ed è stato classificato al grado 5.1 della scala Richter. Come comunicato dall’Usgs laavrebbe avuto una profondità di 40 km e dai primi rilevamenti non avrebbe provocato danni o feriti. Sono in corso le verifiche a unasituata proprio neidell’epicentro.inUna nottata di paura per i cittadini dell’svegliati alle 5.23 locali da una violentadi. La notizia è stata riferita dall’agenzia geologica statunitense Usgs che ha classificato il forte sisma al grado 5.1. L’epicentro è stato localizzato a 44 km a sud est di Borazjan, ad una profondità di circa 40 chilometri. A preoccupare è la presenza, nelle vicinanze ...

