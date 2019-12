Si appende alla ringhiera di un balcone per amore e precipita dal terzo piano

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un 45enne sidelpere cade dalCosa non si è disposti a fare per? Un 45enne ucraino, durante il pranzo di Natale e sotto effetto d’alcolici, ha deciso di provare il suofidanzatandosidi un. Non riuscendo a tenere la presa, l’uomo èto daldi un palazzo a Mantova. Quello nato come un gesto romantico si è tramutato in una tragedia sfiorata. A causa di qualche bicchiere di troppo, l’uomo ha messo a dura prova il suo fisico ed è finito ricoverato in un letto d’ospedale il giorno di Natale dopo un volo daldi un edificio. Il 45enne ha riportato fratture multiple. Gli agenti della volante, allertati da una chiamata del pronto soccorso, hanno raggiunto il luogo dell’incidente e trovato l’uomo già a bordo di un’ambulanza ...

Carantonio49 : Si appende alla ringhiera del balcone per una prova d'amore: 45enne cade dal terzo piano di un palazzo a Mantova - Notiziedi_it : Si appende alla ringhiera del balcone per una prova d’amore: 45enne cade dal terzo piano di un palazzo a Mantova - Notiziedi_it : Si appende alla ringhiera del balcone come prova d’amore: 45enne precipita dal terzo piano del palazzo… -