Sci, Paris domina la libera di Bormio

Dominikcentra il poker sulla pista dello Stelvio aggiudicandosi la quarta discesa(terza consecutiva) in 1'49"56. L'azzurro conferma il feeling straordinario con questa pista ed è stato perfetto mantenendo una velocità altissima nonostante abbia dovuto risalire la Carcentina per una traiettoria troppo lunga. Alle sue spalle lo svizzero Beat Feuz e l'austriaco Mathias Mayer. Perè la vittoria n.17 in carriera. Ora Dominik avvicina Kristoffersen nella classifica di specialità.(Di venerdì 27 dicembre 2019)