Pallanuoto, le statistiche e le classifiche di rendimento della prima fase di stagione (Di venerdì 27 dicembre 2019) Una prima parte di stagione molto risicata, a causa dei vari impegni delle Nazionali. Si è fermata ad undici giornate la regular season del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile che vede, come di consueto, una sola squadra al comando a punteggio pieno: la Pro Recco. Andiamo a scoprire la classifica ed alcune delle statistiche aggiornate. statistiche Serie A1 Pallanuoto maschile 2019-2020 Classifica PRO RECCO 33 AN BRESCIA 27 CC ORTIGIA 27 SPORT MANAGEMENT 25 PN TRIESTE 17 RN SAVONA 14 CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO 14 IREN GENOVA QUINTO 12 ROMA NUOTO 11 RN FLORENTIA 11 SS LAZIO NUOTO 8 CN POSILLIPO 6 TELIMAR 5 CC NAPOLI 4 Classifica marcatori NOME SQUADRA GOL S. CAMILLERI ROMA NUOTO 36 L. DAMONTE SPORT MANAGEMENT 29 P. FIGLIOLI PRO RECCO 28 F. DI FULVIO PRO RECCO 27 G. CANNELLA AN BRESCIA 26 C. PRESCIUTTI AN BRESCIA 25 M. ASTARITA RN ... Leggi la notizia su oasport

