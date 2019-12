Omicidio al Cep di Palermo | freddato Paolo Lombardino

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di venerdì 27 dicembre 2019)nel quartiere Cep di, 47 anni, è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola.Lombardi era un carpentiere palermitano ed è stato ucciso sotto casa in via Zumbo, nel quartiere periferico di. Secondo il racconto dei parenti di, l’uomo sarebbe andato a controllare l’auto parcheggiata sotto casa ma una volta in strada sarebbe stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco alla gamba. I proiettili hanno provocato una grossa emorragia all’uomo che è morto dopo il ricovero in ospedale. I familiari hanno portatoall’ospedale Cervello. I sanitari hanno allertato le forze dell’ordine. Le indagini sull’del Cep ora sono condotte dalla squadra mobile dial Cep diDiretta Sicilia.

