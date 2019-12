Nonno confonde la richiesta del nipote e regala il Mein Kampf di Hitler per errore: la gaffe è virale – VIDEO (Di venerdì 27 dicembre 2019) Il nipote voleva una versione di Minecraft, videogioco che durante il decennio che si appresta a terminare ha rappresentato un vero e proprio culto per giovani e giovanissimi. Il Nonno – evidentemente poco avvezzo alla tecnologia e confuso dal titolo del videogioc – gli regala invece una versione del libro “manifesto” dell’ideologia di Hitler, il … L'articolo Nonno confonde la richiesta del nipote e regala il Mein Kampf di Hitler per errore: la gaffe è virale – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

