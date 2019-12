Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non ci poteva essere regalo di Natale migliore perper gli esperimenti in laboratorio dall’(Iss). Dopo una vita trascorsa in gabbia per il benescienza, gli animaliper studi di immunologia sono stati trasportati al centro di recupero Biological Diversity di Semproniano, provincia di Grosseto, dove la Lega antivivisezione – Lav – è impegnata in progetti di riabilitazione di animali sfruttati, e saranno poiti. La decisione è stata presa del presidente dell’Iss Silvio Brusaferro che si allinea alla legge con cui nel 2014, in applicazione di una direttiva europea, l’Italia si impegnò a evitare la sperimentazione animale e ad adottare metodi alternativi. “Quando nel 1979 – precisa il presidente Brusaferro – entrai all’Iss il direttore di allora, Francesco ...

TutteLeNotizie : Istituto superiore della sanità libera per la prima volta nove macachi utilizzati per la… - ECrivellaro : “I rapporti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ci dicono che il 9% del… - Simona14593913 : Vorrei ricordare che prima di fare il senatore, il signore in questione insegnava diritto in un istituto superiore… -