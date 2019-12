Incidente a Corso Francia | la mamma di Gaia | “Genovese meritava pena più severa”

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) I genitori die Camilla hanno appreso dell'arresto di Pietro Genovese nella serata di ieri, mentre erano alla veglia di preghiera per le due sedicenni investite dal suv in. "unapiù severa dei domiciliari" ha detto ladi. "Non m'importa nulla di lui" ha detto il papà di Camilla.

Agenzia_Ansa : Ragazze investite e uccise a #Roma, arrestato Pietro Genovese #ANSA - carlodesdorides : RT @ilmessaggeroit: #incidente a #corso francia, la mamma di Camilla: «Genovese arrestato? A me non cambia niente» - Notiziedi_it : Incidente Corso Francia, Pietro Genovese positivo ad alcol e droga. Morte due ragazze. Il regista: «Siamo distrutti… -