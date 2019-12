Il 17enne in coma etilico E anziché chiedere aiuto | gli amici gli fanno i video

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Gabriele Laganà Le immagini sono finite su WhatsApp Il minore finito instava partecipato da una festa in una villa dove si poteva bere a volontà Choc in un piccolo comune sull'Appennino Modenese. Unè finito ina causa dei troppi bicchieri bevuti durante una festa in villa e i suoi, invece di aiutarlo subito, lo hanno prima ripreso con i cellulari mentre era a terra in stato di incoscienza e prossimo all’ipotermia e successivamente hanno diffuso ivia Whatsapp, ad altri coetanei. A riportare la sconcertante vicenda, accaduta la notte della vigilia di Natale, è il Resto del Carlino che rassicura sulla salute del giovane che, curato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Un ragazzo maggiorenne avrebbe organizzato una particolare festa nella propria villetta, mettendo in piedi una sorta di discoteca abusiva con musica e tanto ...

repubblica : Modena, 17enne in coma etilico: gli amici lo filmano - fattoquotidiano : Modena, 17enne in coma etilico durante una festa di Natale: gli amici lo filmano e diffondono il video su Whatsapp - HuffPostItalia : 17enne si ubriaca alla festa di Natale e va in coma etilico: gli amici lo filmano su Whatsapp -