Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Gli hanno dato isicuramente qualcosa di più, ci havia due angeli, comunque è una buona notizia”. Nella chiesa del Preziosissimo Sangue, alla Collina Fleming è appena finita la veglia di preghiera per Gaia e Camilla e la notizia dell’arresto di Pietro Genovese ha raggiunto i genitori delle due ragazze morte investite in Corso Francia. Il Corriere della sera ha rii loro commenti. La mamma di Gaia dice che in tutti questi giorni la famiglia dell’investitore non si è mai fatta viva con lei: “Ma va bene così — taglia corto con dignità — quel ragazzo rimane un disperato”. “Non mi cambia niente che l’abbiano arrestato — dice Marino Romagnoli —. La verità è che Camilla aveva ancora tanto da darmi e invece adesso siamo ...

angiuoniluigi : RT @Corriere: I genitori di Gaia e Camilla: «I domiciliari? Meritava di più» - zazoomnews : Ragazze investite e uccise a Roma l’ira della mamma Solo domiciliari? Meritava di peggio - #Ragazze #investite… - HuffPostItalia : 'I domiciliari? Meritava di più. Ha portato via il nostro angelo'. Lo sfogo dei genitori di Gaia e Camilla -