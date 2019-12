Fa un’immersione e finisce nella bocca di una balena che lo risputa subito (Di venerdì 27 dicembre 2019) Una storia terribile accaduta in Sudafrica dove un sub, che stava facendo un’immersione, è stato ingoiato da una balena. Certamente la balena l’ha ingoiato per sbaglio, infatti, lo ha subito risputato. Il sub, Rainer Schimpf che ha vissuto questa terribile esperienza che è quasi impossibile che accada non ha subito danni fisici ma si è spaventato tantissimo. E’ proprio lui che ha raccontato cosa gli è accaduto e ha detto così: “In un momento è diventato tutto buio e ho sentito una pressione sui miei fianchi. Istintivamente ho trattenuto il respiro perché ho pensato che la balena sarebbe scesa in profondità rilasciandomi in un punto profondo dell’oceano. subito dopo però ero fuori dalla sua bocca”. Non è stato semplice aver vissuto questa esperienza anche perché a Rainer è andata molto bene ma poteva finire peggio. Non è capitato a molti essere ... Leggi la notizia su baritalianews

