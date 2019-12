‘Con lo sguardo in su’ | Alessia Franco racconta Josetta e Sisidda

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) –, un’amicizia nata per caso. Due giovanissime vite che incrociano i loro percorsi nella Sicilia della Belle Epoque. La prima appartiene alla ricca borghesia della Mitteleruropa. L’altra vive nel quartiere popolare dei Danisinni a Palermo. Sonole protagoniste di ‘Con loin su’ (Kalos, 83 pagg., 8 euro), il nuovo libro di, giornalista e scrittrice palermitana. La piccolalascia i Danissini per lavorare al servizio di casa Cohen, la famiglia di. Tra la poverissima bambina e l’agiatissima ragazzina nasce, però, un’amicizia speciale, nella quale le due bambine riescono ad abbattere le barriere sociali e le differenze di censo. L’autricdecon una scrittura limpida come sia possibile ridurre le disuguaglianze. La prefazione è ...

