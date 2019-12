Che regali ha fatto la Regina Elisabetta ai suoi collaboratori?

Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Laanche quest’anno ha deciso di consegnare personalmente idi Natale agli oltre 500di Buckingham Palace. Se fino a qualche anno fa era lei stessa a ordinare telefonicamente i prodotti dai magazzini come Harrods, quest’anno lasi è affidata ad un suo stretto collaboratore ordinando online iper i dipendenti. Natale 2019, ecco idellaOgni anno lava a colpo sicuro, regalando doni molto tradizionali direttamente dalle sue mani: da vasi di porcellana a buoni per acquistare libri in aggiunta al dolce tradizionale per eccellenza in Inghilterra, il Christmas Pudding confezionato in una scatola molto speciale. Tutti isono accompagnati da biglietti di auguri molto speciali, che portano la firma dellae del marito, Principe Filippo. Per riuscire a firmare in ...

