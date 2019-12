Borse | in rialzo i future in Europa Ieri il Nasdaq sopra 9mila punti

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 27 dicembre 2019) I mercati si apprestano a chiudere la settimana natalizia con il segno più davanti anche sulla scia dell’ennesimo rally messo a segno da Wall Street

