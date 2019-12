A che punto è la metro C di Roma

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il cantiere per la realizzazione della lineaC prosegue e arriverà a piazza Venezia. Grazie al dialogo e alla costante collaborazione traCapitale e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spiega una nota del Campidoglio, la scorsa settimana il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha approvato la modifica del peridella tratta T3 della linea C per portare le gallerie a ridosso del corpo della futura 'stazione Venezia', come previsto dal progetto presentato, a luglio scorso, daCapitale. Scongiurato l'interramento ai Fori Imperiali, le due TBM continueranno a scavare le gallerie di linea in direzione piazza Venezia. L'impegno di continuare la realizzazione della terza lineapolitana è stato ribadito oggi durante la visita al cantiere dellaC dalla sindaca diVirginia Raggi e dalla ministra Paola De Micheli. ...

