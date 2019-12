Torino | fiamme in un appartamento | grave un uomo

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 26 dicembre 2019) In via Bogino, zona centrale di, unè stato vittima di un incendio nella sua abitazione. Sono intervenuti quattro squadre di vigili del fuoco. Paura nella notte nel centro di. In via Bogino, tra via Po e via Principe Amedeo, a due passi da Palazzo Carignano, unè rimastomente intossicato … L'articoloin ununproviene da www.meteoweek.com.

torino_today : Auto in fiamme in corso Traiano: l'incendio si espande. Bruciate otto vetture [FOTO E VIDEO] - Cronaca Qui - LaStampa : Le fiamme nel condominio di via San Giovanni si sarebbero sprigionate per un cortocircuito partito dalla lavatrice. - infoitinterno : Torino, auto in fiamme in via San Pio VII (FOTO e VIDEO) -