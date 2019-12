Si è dimesso il ministro Lorenzo Fioramonti | “Serviva più coraggio”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Terremoto nel governo Conte. Si èdell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Lo ha comunicato lo sesso (ex) membro dell’esecutivo giallorosso su Facebook con un lungo post: «La sera del 23 dicembre, ho inviato al Presidente del Consiglio la lettera formale con cui rassegno le dimissioni dadell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Mi sono ovviamente messo a completa disposizione per garantire una transizione efficace al vertice del Ministero, nei tempi opportuni per assicurare continuità operativa. Per rispetto istituzionale, avevo deciso di attendere qualche altro giorno prima di rendere pubblica la decisione, ma visto che ormai la notizia è stata filtrata ai media, mi sembra giusto parlare in prima persona», ha scritto. «Prima di prendere questa decisione – ha aggiunto – ho atteso il ...

