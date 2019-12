Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019), in rete è spuntata fuori un’immagine, spacciato come quello dell’artista: è davvero così? L’interprete di Soldi si sbilancia attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagram Al calar della notte, su Twitter qualcuno ha postato alcuni giorni fa uno scatto hot, molto stuzzicante per gli amanti del genere, asserendo che si trattava dello ‘spicchio di pesca’ di. Il, esploso durante l’ultimo Sanremo, gode di parecchi ammiratori, sul piano professionale ma anche estetico. Sarà a causa dei tratti chiaramente esotici (italiano e cresciuto nella città di Milano, possiede però origini marocchini) o il classico fascino che permea tutti gli artisti. Chissà. Indipendentemente dalla spiegazione, certamente piace tantissimo, e le reazioni all’ultimasuffragano un dato di fatto. Subito in cima alle tendenza di Twitter Pubblicata da alcuni profili e da ...

KontroKulturaa : Mahmood, sbuca una foto intima: l’intervento del cantante - - tw_fyvry : Ricordiamoci che da Area Sanremo non sbuca un vincitore delle Nuove Proposte da Arisa nel 2009 (sebbene Mahmood, pe… -