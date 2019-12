Governo | Fi | ‘dimissioni Fioramonti atto grave | Conte riferisca subito in Parlamento’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Il gruppo di Forza Italia in commissione Cultura formalizzerà nelle prossime ore una richiesta di audizione urgente del presidente del consiglioin commissione per conoscere le determinazioni che intenderà assumere per far fronte allasituazione che si è determinata nella guida di un settore, quello dell’istruzione, così strategico per le nuove generazioni e per il Paese”. Lo annunciano i deputati di Forza Italia componenti della commissione alla Camera Valentina Aprea (capogruppo), Luigi Casciello, Marco Marin, Antonio Palmieri e Gloria Saccani.“Le dimissioni del ministro, costituiscono -spiegano- une irresponsabile. Già minacciate sin dal suo insediamento, arrivano ora in un momento delicato e denso di appuntamenti amministrativi per l’attività del ministero ...

Capezzone : La notizia nella lettera di #Fioramonti non sono le dimissioni, ma il delirio fiscale. Non gli bastavano sugar tax… - LegaSalvini : ++ GOVERNO ALLO SBANDO, STELLE CADENTI: IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE SE LA DÀ A GAMBE ++ - repubblica : Governo, pochi fondi per l'istruzione: il ministro Fioramonti verso le dimissioni [aggiornamento delle 22:08] -