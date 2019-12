TelevideoRai101 : Giappone, si aggrava calo demografico -

Siilin. Nel 2019 le nascite sono state appena 864.000, il minimo degli ultimi 120 anni. Si tratta del maggior declino di sempre. Le nascite sono state 54.000 in meno rispetto al 2018,e il numero dei decessi ha registrato il massimo dal dopoguerra: un milione e 376.000 persone. Sono 13 anni consecutivi che la natalità è in. Per salvare il sistema pensionistico il governo ha lanciato un sistema di incentivi per innalzare il tasso di fertilità.(Di giovedì 26 dicembre 2019)