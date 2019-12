Cosa è il Natale?

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ilè frenesia di doni, telefonate, grandi pranzi ma è anche una occasione per riflettere su sé stessi. La vigilia sono partito per raggiungere la famiglia già in vacanza da qualche giorno. Mi sono fermato a Viareggio per passare al cimitero a trovare i miei. Viareggio è la città dove ho vissuto tutta la mia fanciullezza ed ogni angolo mi fa rivivere ricordi. Era una bella giornata e non mi sono potuto esimere dal fare una bella passeggiata in cima al molo ad ammirare le onde frangersi contro gli scogli. L’unica nota stonata è che ho fatto tutta questa passeggiata (dalla stazione al molo) trascinando con me un trolley (l’ufficio bagagli di una volta alla stazione non esiste più, paura di attentati?) . Più che sentirmi vicino a un filosofo, omnia mea mecum porto, mi son sentito vicino a quello che probabilmente prova un clochard. Non essere libero nei movimenti, ma ...

Leggi la notizia su nextquotidiano

CarloCalenda : Facciamo una cosa @andreamartella. Ci fate un bel regalo di Natale e vi ricordate per qualche giorno che vi chiamat… - micillom5s : Auguri di Buon Natale?? e Buone Feste. #Manovra2020 Ecco cosa abbiamo approvato a @Montecitorio in una seduta fiume… - SkyRacingTeam : ?? Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno! ?? Alla Vigilia di Natale i ragazzi si sono dati app… -