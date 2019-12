Serie A basket in tv a Santo Stefano | programma completo | guida tv | streaming e orari

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Con il derby di Bologna tra Fortitudo e Virtus inquesta sera e il posticipo tra Treviso e Sassarito per giovedì, sono sei le partite diA diche si disputeranno il giorno di, il 26 dicembre. Si inizia alle ore 17.30 con Pesaro-Cantù, con gli ospiti che non vogliono perdere la scia del treno playoff e i padroni di casa alla disperata ricerca della prima vittoria, la quale sarà visibile insu Eurosport Player. Alle 18.00 toccherà a Varese-Pistoia, due squadre in bilico tra sogno playoff e rischio retrocessione, anch’essa trasmessa insu Eurosport Player. Sempre su Eurosport Player andranno in onda anche Venezia-Roma delle 18.30, due squadre ancora alla ricerca di loro stesse e con la formazione capitolina reduce dal pesante ko interno con Brescia, Brescia-Cremona delle 20.00 e Brindisi-Reggio Emilia delle 20.30, ...

