La pupa e il secchione 2020 | Paolo Ruffini | “Per colpa di uno scherzo…”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Lae ile viceversa:prepara l’edizione e racconta un episodio del suo passatoha fatto molto discutere in questi giorni per la fine della sua storia d’amore con Diana Del Bufalo. E proprio a tal proposito il popolare conduttore, in un’intervista a Verissimo, ha svelato che il motivo della rottura è dovuto a degli errori commessi da ambo le parti. Intanto sempre, sull’ultimo numero del settimanale Di Più uscito nelle edicole, ha svelato un episodio del suo passato legato al Natale non molto piacevole. Cosa ha detto? Il conduttore de Lae ilha rivelato di essere stato vittima anni fa di uno scherzo da parte di alcuni suoi colleghi animatori. Uno scherzo poco divertente: “I miei compagni di lavoro avevano deciso di farmi l’ennesimo scherzo non dicendomi che i proprietari ...

Leggi la notizia su lanostratv

ahoy_boy98 : @trash_italiano In meno di 24 ore avremo la pupa e il secchione e l’inizio del trash non stop del GFVip 4. Period. - _Iamalsoawe_ : A vedere la pubblicità de La pupa e il secchione, al quale almeno si sono degnati di aggiungere 'e viceversa', mia… - thunderlie : Ma torna quello schifo di la pupa e il secchione why -