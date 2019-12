Sci alpino | la discesa di Bormio tra le più tecniche del mondo La Stelvio ai raggi X

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Quando si chiede ad un protagonista del Circo Bianco quali siano le piste nelle quali si vuole gareggiare, c’è chi punta su Wengen, chi su Kitzbuhel, chi sulla Saslong. Tutti, invece, sono unanimi su un aspetto: la più dura, la più sfiancante e quella che richiede di più a livello fisico è senza dubbio ladi. La pista appoggiata sui pendii della Valtellina è letteralmente massacrante a livello fisico. Non sarà infinita come Wengen, ma non lascia agli atleti un attimo di respiro, un muro dopo l’altro, un salto dietro l’altro. LA STORIA La pistanasce agli inizi degli anni 80, ed è stata costruita in previsione dei Mondiali di sciche si disputarono nella località lombarda nel 1985 ed è stata inaugurata nel 1982. Nonostante questo antipasto, solamente dal 1993 è entrata in pianta stabile nel circuito della Coppa deldi scie da ...

Fisiofficial : GRANDISSIMA FEDERICA BRIGNONE! TRIONFO NEL GIGANTE DI COURCHEVEL: E' LA SUA 11ESIMA VITTORIA IN CARRIERA ????… - infoitsport : Sci alpino, Parallelo Alta Badia 2019: Rasmus Windingstad festeggia la sua prima volta. Male Kristoffersen e Pintur… - infoitsport : Sci alpino, startlist parallelo Alta Badia 2019: programma, orari e tv -