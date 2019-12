Raffaella Mennoia nella bufera | scrive “down” a un hater ma è un equivoco FOTO

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019) In queste ore, la caporedattrice di Uomini e Donne,, è finitaa causa di un post pubblicato su Instagram. La collaboratrice di Maria De Filippo ha voluto mandare una frecciatina a tutte le persone arroganti che, invece, farebbero meglio a vergognarsi di alcuni comportamenti assunti. La frase è, ovviamente, generica anche se alcunis non hanno potuto fare a meno di cogliere la palla al balzo per formulare pesanti accuse contro la donna. Nel corso del duro botta e risposta è spuntata la parola “down”, che laha scritto per rispondere ad una persona che l’ha duramente attaccata. Diversi utenti si sono indignati per l’utilizzo improprio di tale termine, ma ecco qual è la verità. Le accuse controNell’ultimo periodosta finendo spessoa causa di alcune scelte prese a ...

