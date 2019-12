Maltempo | piena del Po | il colmo transita a Boretto con 5 | 81 metri

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ladel Po continua a defluire: ilto a(Reggio Emilia) con 5,81sullo zero idroco nella serata di ieri (criticità moderata, codice arancione, che inizia a 5,50) ed èto nel corso della nottata a Borgoforte con valori attorno ai 6,69(criticità moderata, codice arancione, che inizia a 6). L’Agenzia Aipo ha reso noto che i livelli sono già superiori alla soglia 2 di criticità (moderata, codice arancione) nel tratto ferrarese-veneto e nei rami deltizi: il livello di criticità si protrarrà per le prossime 24 ore nel tratto a valle di Borgoforte e almeno per le prossime 36-48 ore nei tratti tra Pontelagoscuro e il mare.L'articolodel Po: ilcon 5,81Meteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu

emergenzavvf : Recuperato dai #vigilidelfuoco il corpo privo di vita di un motociclista trascinato dalla piena del fiume Santerno,… - infoitinterno : Maltempo, fiumi in piena: gli interventi del Consorzio di Bonifica - DomenicoMazzil5 : RT @Unomattina: L'apertura di #Unomattina del #23dicembre: domenica di #maltempo in tutta Italia. Pioggia, mareggiate e tempeste di vento.… -