Le migliori sneakers per affrontare l' inverno

(Di martedì 24 dicembre 2019) Indossare leanche inquando fa freddo e le temperature scendono sottozero. Perché no? Relegare le ginniche solo alla bella stagione è limitante e spesso inutile, visto che i marchi più hype le realizzano anche a prova di gelo. Si parte dalla tomaia esterna, con involucri idrorepellenti e isolanti, magari in Gore-Tex, come per le Terrex Free Hikers GXT di adidas, con membrana traspirante e rinforzi anti-abrasione. Non mancano certo i dettagli tipici della stagione invernale, come pelliccia o lana, utilizzati sia come fodere bozzolo che come rivestimenti. Un esempio sono le LV Trainer in calda flanella grigia disegnate dal vulcanico Virgil Abloh per la linea uomo di Louis Vuitton, mentre per Off-White le ha ibridate agli scarponcini da neve e abbinati a pantaloni in duvet imbottito. Oppure, ancora, vanno segnalate le stringate in pelle di La Martina con ...

