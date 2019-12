Il Comune non ha i soldi per gli alberi | un imprenditore li regala e i cittadini li

(Di martedì 24 dicembre 2019) E' successo a Lavagna,commissariato in provincia di Genova. Un vivaista ha donato 17 abeti e gli abitanti della...

Leggi la notizia su today

reportrai3 : «L’unione fa la forza! Mettendo in comune i nostri budget, raggiungiamo 1,5mld € per politiche di sviluppo che rigu… - berlusconi : Gli italiani vogliono un 'uomo forte”? No, vogliono un governo forte capace di un progetto comune. Governo e maggio… - massimobray : Non è importante che pensiamo le stesse cose, ma è di straordinaria importanza la comune accettazione di essenziali… -