Detto Fatto | Giovanni Ciacci fa una confessione choc | “Sono spariti tutti”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 24 dicembre 2019)susvela: “Mi ha anchemale” Ironico, irriverente e senza peli sulla lingua,ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Chi in uscita oggi. Il conduttore di Vite da copertina, in coppia con Elenoire Casalegno, ha parlato di, dei suoi sogni e ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Riguardo al programma di Bianca Guaccero ha ammesso: “Mi ha dato molto, ma anchemale. Da quando sono andato via sonotutti, anche quelli a cui ho dato lavoro io. Il magico mondo dello spettacolo”. Sono state queste le parole diche ha ammesso poi che parteciperebbe molto volentieri al Grande Fratello Vip. Il reality di Canale5 partirà il prossimo gennaio con la conduzione di Alfonso Signorini.lancia una frecciata alle influencer: ...

