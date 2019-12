Antonino Cannavacciuolo | “Non dimentico i Natali trascorsi da bambino a Napoli”

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di martedì 24 dicembre 2019) In una intervista all'Huffington Post, il celebre chef partenopeoha raccontato del suo rapporto con il Natale, dichiarando che, ormai, da quando ha 18 anni festeggia soltanto la sera della Vigilia. "Ma nondae da ragazzo a Napoli" ha detto lo chef.

HuffPostItalia : Antonino Cannavacciuolo: 'Il Natale al Nord è come una domenica normale a Napoli. Io festeggio solo il 24 da quando… - Cor_Core_Acceso : Il Natale al Nord è come una domenica normale a Napoli. Io festeggio solo il 24 da quando ho 18 anni - giulio55 : RT @HuffPostItalia: Antonino Cannavacciuolo: 'Il Natale al Nord è come una domenica normale a Napoli. Io festeggio solo il 24 da quando ho… -