Alessia Merz | “L’abbinamento velina-calciatore l’ho inventata io”

(Di martedì 24 dicembre 2019) L'ex, che ha ballato sul bancone di Striscia tra il 1995 e il 1996, parla della sua carriera in Tv a "Vieni da me", il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo. Tra un aneddoto e l'altro racconta le sue vicende di gossip ai tempi di Striscia: "A quei tempi, stavo insieme a Giampiero Maini che non è mio marito. E anche Cristina Quaranta era fidanzata con un, con uno della Roma. Il binomio, l'abbiamo inventato noi!".

