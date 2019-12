Valle Caudina | furto in un’abitazione | portati via monili in oro e orologi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoMoiano (Bn) – Allarme furti in. Ad esser presa di mira stavolta nella serata di ieri una villetta di Moiano. I malviventi hanno forzato la porta di ingresso per fare irruzione all’interno dell’abitazione e poi si sono dati alla fuga portando via alcuniin oro e diversi. I proprietari facendo rientro a casa hanno notato l’ammanco di alcuni oggetti e subito hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Montesarchio. L'articoloin un’abitazione:viain oro eproviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : A causa del forte #maltempo che si è abbattuto sulla #Campania, un fiume sotterraneo ha sollevato la piazza princip… - Unomattina : Esondazione del torrente caudino in Irpinia, a San Martino Valle Caudina, nella notte tra sabato e domenica dove di… - SorrentinoAnt10 : RT @Icompetenti: Maltempo, albero cade a #Napoli, un morto Maltempo, nave contro scogli in #Sardegna, 12 salvati Maltempo, a #Pisa l'Arno s… -