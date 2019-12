Truth Be Told | la recensione | un cast di talento non salva un crime drama poco brillante

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019)be: ladella serie di Apple TV+ con Octavia Spencer e Aaron Paul, divisa tra crimini e drammi personali. A volte non basta undi altissimo livello, che comprende Octavia Spencer e Aaron Paul, per sostenere una serie tv che delude le aspettative, pur avendo dei pregi che cercheremo di evidenziare in questadiBe, progetto prodotto per Apple TV+ che si ispira al romanzo Are You Sleeping scritto da Kathleen Barber. Sfruttando, come accade ormai spesso nel panorama televisivo, l'espediente di un podche si occupa di crimini e casi irrisolti, la serie creata da Nichelle Tramble Spellman fatica più del dovuto a trovare un approccio originale alle tematiche affrontate, non riuscendo a dare ...

hanguangjiejie : @nyanchogi lo stesso vale per tutti i documenti truth to be told a me non lo hanno mai chiesto il tesserino per gli… - poxadixon : Marquei como visto Truth Be Told (2019) - 1x4 - No Cross, No Crown - retrodobrevas : truth to be told, i bascially cried at every kylo scene XDXDXDXD not to mention reylo ones -