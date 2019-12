Supermercati | l’acquisizione di Auchan è un affare per Conad insieme a Mincione Ma i

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lachiuderà il 2019 con un fatturato da 14,3 miliardi, in crescita del 5,9% rispetto all’esercizio precedente. Eppure per i dipendenti non sarà un anno in cui far festa. A sette mesi dall’acquisizione delle attività italiane di, la confusione regna sovrana nel gruppo, formato da sette cooperative con circa 2.300 soci-imprenditori che a loro volta gestiscono al massimo tre punti vendita a testa. Sin dall’inizio è stato chiaro infatti che l’operazioneavrebbe portato in dote tagli ai punti vendita, ridimensionamento delle attività non alimentari e sforbiciate ai dipendenti. Ma la dimensione del problema è emersa in maniera evidente solo in tempi recenti. Il conto per i lavoratori è infatti decisamente salato: l‘integrazione fra le due realtà della grande distribuzione ha generato 3.100 esuberi. A questa cifra, già consistente, si ...

